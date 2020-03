Mulher do primeiro-ministro do Canadá pode ter infectado Idris Elba

O ator britânico anunciou que testou positivo para coronavírus nesta segunda-feira (16). Sophie Grégorie participou de um evento ao lado de Elba e do piloto Lewis Hamilton

Reprodução / Instagram Sophie Grégorie e Idris Elba participaram de evento sobre empoderamento de jovens, em Londres, e posaram juntos para fotos



Sophie Grégoire, mulher do primeiro-ministro de Canadá, Justin Trudeau, diagnosticada com infecção pelo novo coronavírus, pode ter contaminado o ator britânico Idris Elba, durante evento em Londres que também contou com participação do campeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

O astro do cinema, cotado para dar vida ao espião James Bond após o último filme do atual intérprete, Daniel Craig, anunciou nesta segunda-feira (16) ter recebido a confirmação positiva para Covid-19, embora não esteja apresentando sintomas.

Elba revelou o resultado do exame apenas quatro dias depois que Sophie Grégorie também afirmou estar infectada, no retorno de uma viagem para Londres.

Diante do resultado positivo da mulher, Trudeau se isolou na residência oficial, mesmo sem apresentar sintomas de doença respiratória.

No dia 4 de março, o casal esteve em um evento sobre empoderamento de jovens, na capital britânica. Cerca de 18 mil adolescentes participaram da cerimônia, em que Grégorie foi uma das oradoras.

No Instagram, a mulher de Trudeau chegou a publicar uma fotografia ao lado de Elba e Hamilton.

O ator, ao revelar que estava infectado pelo novo coronavírus, explicou que fez teste após ter dado conta que havia estado com uma pessoa que já havia dado positivo, sem, contudo, dar nomes.

*Com informações da EFE