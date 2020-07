Mundo já tem 10,7 milhões de casos de Covid-19, diz OMS

Estados Unidos e Brasil seguem como os países mais afetados pela pandemia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta sexta-feira (3) que o número de casos de Covid-19 no mundo chegou a 10,71 milhões. Já são 517.337 mortos pela doença.

Atualmente, o número de infecções diárias é de aproximadamente 186 mil, com probabilidade de ultrapassar o pico de 190 mil casos registrados no dia 28 de junho. Já as mortes relatadas entre ontem e hoje são cerca de 4,5 mil.

O continente americano concentra mais da metade dos casos no mundo, com 5,44 milhões de infecções. Os Estados Unidos são o país mais afetado do planeta, com 2,67 milhões de infecções. O Brasil vem em seguida com quase 1,5 milhão de casos.

Quase metade das vítimas também foi registrada no continente americano, após a confirmação de mais de 255 mil óbitos da região.

Os EUA relataram mais de 127 mil mortes, sendo também o primeiro país na lista de óbitos, seguidos novamente pelo Brasil, com mais de 60 mil.

Já os dados positivos estão entre o número de pacientes recuperados, uma porcentagem que vem crescendo e atualmente está em torno de 60% (6,2 milhões).

Além disso, apesar do aumento nos casos, aqueles em estado grave ou crítico permanecem estáveis em cerca de 57 mil, representando apenas 1% do total.

*Com EFE