Mundo já registrou mais de 15,5 milhões de casos de Covid-19, diz OMS

Em dois dias, o planeta confirmou cerca de 500 mil contágios do novo coronavírus

Julien de Rosa/EFE A França foi um dos países mais afetados pelo novo coronavírus em todo o mundo



O mundo ultrapassou a marca de 15,5 milhões de casos de Covid-19 neste sábado (25), após registrar mais 284.083 infecções nas últimas 24 horas, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS). Em dois dias, o planeta confirmou cerca de 500 mil contágios do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Até o momento, 635.173 pessoas morreram devido à Covid-19, 6.270 delas desde a sexta-feira.

O ranking dos 12 países mais afetados pela pandemia está praticamente inalterado há dias, com a exceção da Espanha, que neste sábado ultrapassou o Paquistão e subiu do 11º para o 12º lugar devido aos novos focos da doença em algumas regiões espanholas. Os Estados Unidos lideram a lista, com mais de 4 milhões de casos confirmados de Covid-19, seguidos pelo Brasil, com 2,28 milhões de contágios desde o início da pandemia.

*Com EFE