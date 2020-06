Mundo ultrapassa marca de 400 mil vítimas da Covid-19

EFE / Raphael Alves Ao todo, 6.916.233 pacientes já foram diagnosticados com o novo vírus, que atinge mais de 188 territórios no mundo



O número de mortes causadas pela Covid-19 ultrapassou a marca de 400 mil vítimas em todo o mundo, segundo dados contabilizados pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.

Segundo informações da universidade, 400.135 pessoas já morrem por infecções causadas pelo coronavírus, que teve os primeiros casos confirmados em dezembro do ano passado, na China. Desde então, ao todo, 6.916.233 pacientes já foram diagnosticados com o novo vírus, que atinge mais de 188 territórios no mundo.

Os países que registram mais óbitos pela Covid-19 são: Estados Unidos (109.802 ), Reino Unido (40.548), Brasil (35.930), Itália (33.846), França (29.145), Espanha (27.135) e México (13.511).

Em relação ao número de casos da doença, Estados Unidos (1.920.061), Brasil (672.846), Rússia (467.073), Reino Unido (286.295), Índia (247.678), Espanha (241.310) e Itália (234.801) são os territórios com mais registros de pacientes infectados.