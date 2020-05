Mundo supera a marca de 5 milhões de casos confirmados da Covid-19

EFE/EPA/ANDY RAIN A Organização Mundial da Saúde (OMS) reportou, na quarta-feira (20), o maior número de casos de Covid-19 em um único dia



A quantidade de casos confirmados da Covid-19 no mundo ultrapassou a marca de 5 milhões registros nesta quinta-feira (21). Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o vírus já atingiu 188 países em todo o planeta e matou cerca de 328 mil pessoas.

A marca foi atingida após a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter reportado, na quarta-feira (20), o maior número de casos de Covid-19 em um único dia desde o início da pandemia.

“Ainda temos um longo caminho a percorrer nesta pandemia de covid-19. Nas últimas 24 horas, 106 mil casos foram reportados à OMS – a cifra mais alta em um único dia desde o início da pandemia. Cerca de dois terços destes casos foram declarados em quatro países”, alarmou-se o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros não citou os países com mais registros no último dia, mas segundo relatório da OMS, tratam-se de Estados Unidos, Brasil, Rússia, Arábia Saudita, Índia, Peru e Catar. De acordo com o órgão, Europa e Ásia Oriental seguem registrando queda na quantidade de novas infecções, mas a tendência é oposta em todas as outras regiões do planeta.

*Com informações do Estadão Conteúdo