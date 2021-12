Mundo bate novo recorde de casos diários de Covid-19

1,73 milhão de infecções pelo coronavírus foram registradas nesta quarta-feira pela plataforma Our World in Data, da Universidade de Oxford; casa milionária foi atingida pelo terceiro dia consecutivo

Reprodução/Our World in Data Mundo bate novo recorde de casos de diários de Covid-19 nesta quarta-feira, 29. União Europeia e Estados Unidos se destacam entre as principais localidades infectadas pelo coronavírus



1,73 milhão de novos casos de Covid-19 foram registrados em todo o mundo na última quarta-feira, 29, segundo a plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford. O número é o maior desde o início da pandemia e dá continuidade a uma sequência de três dias com quantidades milionárias de novas infecções pelo coronavírus. Somente a União Europeia e os Estados Unidos juntos somam mais de 1,1 milhão do total de casos, sendo a primeira com 671,79 e o segundo com 489,267. O Reino Unido também se destaca com 223,621 casos. A elevação do número se dá em plena onda da variante Ômicron, que é considerada menos perigosa e mortal, mas mais transmissível. Segundo a plataforma, o Brasil contabilizou apenas 9,761 do total.

Na última segunda-feira, 27, o planeta passou, pela primeira vez, de 1 milhão de casos, atingindo 1,49 milhão e 6.556 mortes, de acordo com os gráficos da plataforma. Na terça foram 1,31 milhão de infectados pelo novo coronavírus e 7.279 mortos. Apesar da quantidade recorde de novos casos diários, o mundo vem mantendo uma estabilidade no número de óbitos e atingiu, nesta quarta 7.879. A curva do gráfico é crescente, porém desde outubro se mantém no mesmo patamar, entre 4 e 9 mil óbitos diários.