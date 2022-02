‘Mundo enfrenta maior crise de segurança dos últimos anos’, diz secretário-geral da ONU

Antonio Guterres também afirmou que a decisão da Rússia de reconhecer a independência de Donetsk e Luhansk configura uma violação da soberania da Ucrânia

EFE/EPA/JASON SZENES Antonio Guterres comentou a situação entre Rússia e Ucrânia durante pronunciamento à imprensa



O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, afirmou que o mundo está enfrentando a pior crise de segurança dos últimos anos. Em pronunciamento à imprensa realizado na noite de terça-feira, 23, o português analisou a situação, dizendo que está “perturbado” com a situação em solo ucraniano e que teme uma nova escalada de conflitos na região. “Nosso mundo está enfrentando a maior crise global de paz e segurança dos últimos anos, certamente em meu mandato como secretário-geral. Enfrentamos um momento que eu sinceramente esperava que não veria. Estou profundamente perturbado com os últimos acontecimentos relativos à Ucrânia – incluindo relatos de aumento das violações do cessar-fogo através da linha de contato e o risco real de uma nova escalada no terreno”, afirmou Guterres.

Em outro momento, o secretário-geral da ONU citou a decisão do presidente da Rússia, Vladimir Putin de reconhecer a independência das autoproclamadas regiões de Donetsk e Luhanks, localizadas no leste do país europeu. Ao comentar a decisão de Putin, Guterres afirmou que o caso é uma violação à soberania ucraniana. “Deixe-me ser claro: a decisão da Federação Russa de reconhecer a chamada ‘independência’ de certas áreas das regiões de Donetsk e Luhansk é uma violação da integridade territorial e da soberania da Ucrânia”, afirmou o secretário. Por fim, Guterres disse acreditar que ainda existe espaço para o diálogo e que a crise poderá ser prejudicial para as duas nações. “Esta é a hora de retornar ao diálogo e negociação. Eu acho que a atual crise, no fim, será terrivelmente prejudicial para a Ucrânia e para a Federação Russa”, concluiu.