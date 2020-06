Mundo registra mais 8 milhões de casos confirmados da Covid-19

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda No total, já são 437.283 mortes pelo vírus registradas em mais de 188 países e territórios



Os casos confirmados da Covid-19 atingiram mais de 8 milhões de pessoas no mundo, conforme dados divulgados pela Universide Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Entre os país com maiores registros da doença estão os Estados Unidos, Brasil, Rússia, Índia e o Reino Unido. Ao todo, são 8.052.090 registros do coronavírus.

Mais de 25% desses casos, ou cerca de 2,1 milhões de infecções, estão nos Estados Unidos (EUA), apesar do crescimento maior do surto neste momento estar na América Latina, que agora representa 21% de todos os casos.

Ao todo, no Brasil, são 888.271 registros confirmados da Covid-19 e 43.959 falecimentos causados pela doença, levando o país ao segundo lugar na lista de nações com mais infecções pelo novo coronavírus. No total, já são 437.283 mortes pelo vírus registradas em mais de 188 países e territórios.

*Com informações da Agência Brasil