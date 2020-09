Mundo se aproxima de 1 milhão de mortes provocadas pelo coronavírus

os casos confirmados da doença somam 32,9 milhões, de acordo com estatísticas atualizadas diretamente pela Organização Mundial da Saúde (OMS)

EFE/ Andre Borges O mundo está se aproximando da marca de um milhão de mortos



O número de mortes por Covid-19 no planeta chegou nesta segunda-feira a 995.836, enquanto os casos confirmados da doença somam 32,9 milhões, de acordo com estatísticas atualizadas diretamente pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O continente americano acumula pouco menos metade desses casos, 16,3 milhões, enquanto 6,8 milhões foram diagnosticados no sul da Ásia e 5,6 milhões na Europa. Enquanto no continente americano a curva de contágio diário vem diminuindo lentamente desde o final de julho, embora ainda esteja acima de 100 mil, na Europa aumenta rapidamente e já atinge cifras próximas a 80 mil, o dobro do piores meses de confinamento.

Quanto aos números de vítimas, o continente americano, com quase 550 mil mortes, ainda informa em alguns dias mais de 3 mil óbitos e o gráfico desse indicador se mantém estável desde abril, enquanto no Velho Continente, com 234 mil mortes, relata menos de mil diárias, cinco vezes menos do que na primeira onda. Os Estados Unidos, que superaram a marca de sete milhões de casos, lideram a lista dos países mais afetados pela Covid-19, seguidos da Índia com seis milhões, do Brasil com 4,7 milhões e da Rússia com 1,1 milhão. Já o número de pacientes recuperados são mais de 24,6 milhões, três em cada quatro, e dos quase oito milhões de casos ativos, menos de 1% (65 mil) estão em estado grave ou crítico.

*Com informações da Agência EFE