Mundo ultrapassa 10 milhões de casos de Covid-19, diz universidade

Números da universidade norte-americana Johns Hopkins indicam que o mundo ultrapassou a marca de 10 milhões de casos confirmados da Covid-19 neste domingo (28). Já o número de mortes estaria próximo dos 500 mil. Na última segunda-feira (22), a mesma plataforma registrou 9 milhões de casos. O último milhão foi superado em menos de uma semana.

Em número absolutos, Estados Unidos e Brasil lideram os rankings tanto de mais casos quanto de mais óbitos. Ambos são as únicas nações que registraram mais de um milhão de casos confirmados da doença. Em seguida estão Rússia, Índia e Reino Unido. Em relação ao número de mortos, também integram a lista a Itália e a França. Ainda de acordo com a universidade, mais de 5 milhões de pessoas se recuperaram da Covid-19. Apenas no Brasil, 727.715 superaram a doença. Nos Estados Unidos foram 679.308.