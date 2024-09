Musk cria perfil no X dedicado a divulgar decisões sigilosas de Alexandre de Moraes

Perfil foi denominado como ‘Alexandre Files’ e crítica o ministro do Supremo Tribunal Federal; ele promete ‘dar luz sobre os abusos cometidos em face da lei brasileira’

Odd Anderssen/AFP Elon Musk, dono do X, antigo Twitter



O X, antigo Twitter, criou neste sábado (31) uma conta na plataforma dedicada a divulgada decisões sigilosas do Supremo Tribunal Federal (STF). O perfil, denominado como “Alexandre Files”, é uma afronta ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que suspendeu a plataforma no Brasil após o não cumprimento de uma ordem que obrigava Elon Musk, dono da rede social, a nomear um representante da plataforma no Brasil, algo que o magnata se recusou a fazer. “Hoje, começamos a lançar luz sobre os abusos cometidos por Alexandre de Moraes em face da lei brasileira”, anuncia o primeiro “tweet” do perfil “Alexandre Files”. “Estamos compartilhando essas ordens porque não há transparência por parte do tribunal, e as pessoas que estão sendo censuradas não dispõem de meios para contestar essas decisões”. O perfil ganhou 35 mil seguidores em uma hora e cita o bloqueio a plataforma em território nacional. “Justiça secreta não é justiça. Hoje, dizemos que isso precisa mudar”.

Em uma das suas publicações, a página cita um suposto mandado, que teria sido assinado no dia 8 de janeiro deste ano, aprovando o bloqueio de contas de usuário apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O X começou a ser banido no Brasil na madrugada deste sábado, porém, alguns usuários ainda conseguem acessar porque as operadoras têm até quarta-feira (4) para realizar o bloqueio total. Segundo a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), o Brasil tem atualmente mais de 20 mil provedores de internet banda larga e cerca de 30 provedores de internet móvel. “ELON MUSK confunde LIBERDADE DE EXPRESSÃO com uma inexistente LIBERDADE DE AGRESSÃO, confunde deliberadamente CENSURA com PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL AO DISCURSO DE ÓDIO E DE INCITAÇÃO A ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS”, escreveu Moraes ao derrubar o X, usando letras maiúsculas.

O bilionário sul-africano alega que a decisão de Moraes tem motivações políticas e põe em risco a democracia. “A liberdade de expressão é o alicerce da democracia e um pseudo-juiz não eleito no Brasil a está destruindo para fins políticos”, publicou Musk no X. O magnata também disse que a decisão vem de um “regime opressivo” que tem “tanto medo de que o povo descubra a verdade que levará à falência qualquer um que tente”. Musk também voltou a associar a decisão como um taque à liberdade de expressão e não têm “precedentes no século XXI”. Em suas publicações contra a decisão, ele também mencionou as eleições nos Estados Unidos, previstas para acontecer em 5 de novembro, e disse que isso também vai acontecer nos EUA se a democrata Kamala Harris e seu vice, Tim Walz, chegarem aos poder.

Moraes impôs uma multa diária de R$ 50 mil para a rede X e para qualquer indivíduo que tentasse contornar a decisão utilizando métodos tecnológicos. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) disse que vai cobrar esclarecimentos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre esta multa diária imposta aos usuários que tentarem manobras para acessar a rede social X. Esses usuários também podem responder civil e criminalmente, segundo a decisão que mandou suspender a plataforma. A decisão do ministro do STF gerou um movimento significativo entre os brasileiros, que começaram a explorar outras plataformas.

Entre as alternativas mais populares estão o Threads, da Meta, e o Bluesky, que conta com o apoio de Jack Dorsey. O Mastodon, uma rede social que já existe desde 2016, também tem atraído a atenção de muitos. Com a suspensão do X, o Bluesky experimentou um aumento notável em sua atividade, alcançando 2,07 milhões de postagens em um curto período. Curiosamente, o português se destacou como a língua mais utilizada na plataforma, superando o inglês. A Meta, por sua vez, está promovendo o Threads para seus mais de 2 bilhões de usuários do Instagram, com o objetivo de conquistar novos adeptos.