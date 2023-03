Musk espera lançar sua espaçonave totalmente reutilizável no próximo mês

Empresário salienta que, se tudo correr bem, veículo poderá fazer com que a vida seja ‘multiplanetária’ e tornar ‘real a vida em Marte’

REUTERS/Mike Blake Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, é uma das pessoas mais ricas do mundo



O fundador da SpaceX, Elon Musk, afirmou nesta terça-feira, 7, que espera poder lançar sua espaçonave totalmente reutilizável, a Starship, no próximo mês. “Estamos nos preparando para o primeiro lançamento da Starship”, declarou o também CEO da Tesla e do Twitter, acrescentando que “com sorte” que esta tentativa ocorrerá no próximo mês. “Não estou dizendo que vamos colocar em órbita, mas garanto emoção para não ser entediante. Acho que tem, com sorte, mais de 50% de chance de completá-lo”, disse o bilionário em entrevista durante um evento do Morgan Stanley transmitido pela internet. Musk explicou que a nave “foi projetada para ser o primeiro foguete totalmente reutilizável em geral”, mas que é mais “provável” que a SpaceX leve “mais alguns anos” para alcançar uma “reutilização completa e rápida” da nave. “Este é o avanço necessário para estender a vida além da Terra. Ele reduz o custo de acesso ao espaço em uma magnitude enorme. É como se os aviões não fossem reutilizáveis. Seria uma loucura toda vez que eu voasse para algum lugar e tivesse que rebocar um pequeno avião para o voo de volta”, exemplificou Musk. O empresário salientou ainda que, se tudo correr bem, este veículo poderá fazer com que a vida seja “multiplanetária” e tornar “real a vida em Marte”.

*Com informações da EFE