Jovem Pan > Notícias > Mundo > Musk processa Apple e OpenAI por supostas práticas anticompetitivas

Musk processa Apple e OpenAI por supostas práticas anticompetitivas

A denúncia, de 61 páginas, apresentada em um tribunal federal no Texas, acusa a Apple e a OpenAI de fecharem um acordo exclusivo que torna o ChatGPT o único chatbot de IA generativa integrado ao sistema do iPhone

  • Por Jovem Pan
  • 25/08/2025 21h28 - Atualizado em 25/08/2025 21h30
  • BlueSky
Allison ROBBERT / POOL / AFP US-POLITICS-CONGRESS-TRUMP As empresas de Musk reivindicam bilhões de dólares em danos e uma ordem judicial

As empresas xAI e X, de Elon Musk, entraram com uma ampla ação nesta segunda-feira (25) contra a Apple e a OpenAI, alegando que as gigantes da tecnologia formaram uma parceria ilegal para sufocar a concorrência. A denúncia, de 61 páginas, apresentada em um tribunal federal no Texas, acusa a Apple e a OpenAI de fecharem um acordo exclusivo que torna o ChatGPT o único chatbot de IA generativa integrado ao sistema operacional do iPhone da Apple, enquanto bloqueia rivais como o chatbot Grok, da xAI.

“Esta é a história de dois monopolistas que unem forças para garantir seu domínio contínuo em um mundo impulsionado rapidamente pela tecnologia mais poderosa já criada pela humanidade: a inteligência artificial”, afirma a ação.

Os autores dizem que a Apple possui 65% do mercado de smartphones nos Estados Unidos, enquanto a OpenAI controla pelo menos 80% do mercado de chatbots de IA generativa por meio do ChatGPT.

Apple e OpenAI anunciaram sua aliança em junho de 2024, o que tornou o ChatGPT o assistente de IA exclusivo do iPhone, acessível pelo assistente de voz Siri e outras funções do celular. A ação alega que este acordo dá ao ChatGPT acesso exclusivo a “bilhões de solicitações” de centenas de milhões de usuários de iPhone. A Apple também é acusada de manipular as classificações da App Store para favorecer o ChatGPT e atrasar a aprovação de atualizações do aplicativo Grok.

As empresas de Musk reivindicam bilhões de dólares em danos e uma ordem judicial permanente para deter as supostas práticas anticompetitivas. O processo chega após as ameaças que Musk fez no início do mês, que desencadearam uma discussão tensa com o diretor executivo da OpenAI, Sam Altman.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Em uma mensagem no X, Altman qualificou a acusação de Musk como “notável” e disse que o bilionário “manipulava o X para beneficiar a si mesmo e às suas empresas”. Musk respondeu chamando-o de “mentiroso”. Os dois foram fundadores da OpenAI, até que Musk deixou a empresa em 2018. Agora, eles mantêm uma relação conflituosa. Em 2023, Musk fundou a xAI para competir com a OpenAI e outras grandes empresas de inteligência artificial.

Leia também

EUA apoiam embaixador na França convocado por criticar falta 'de ações' contra antissemitismo
Trump ameaça China com novas tarifas se não exportar ímãs de terras raras

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >