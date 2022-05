Na Austrália, família tem casa invadida por cobras píton; veja vídeo

Profissionais especializados na captura dos répteis foram chamados para ajudar os proprietários a se livrarem das serpentes que estavam no local

Reprodução/Facebook/@Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 As serpentes invadiram vários cômodos da residência, especialmente a varanda



Uma família de Buderim, na Austrália, foi surpreendida pela visita de cobras píton em casa. As serpentes invadiram vários cômodos da residência, especialmente a varanda. Inicialmente, eles tinham se deparado com quatro, que foram encontradas em cima das instalações. Dias depois, mais duas apareceram. Assustados com o fato, os moradores pediram ajuda da Sunshine Coast Catchers, uma organização especializada em captura de cobras. Eles também desvendam as causas que levaram os répteis a invadirem a propriedade. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais da empresa, Stuart McKenzie, um dos representantes da organização, mostra três cobras. Uma descansando em cima de uma balaustrada e duas esticadas sobre duas cadeiras. A última estava dentro de casa e foi capturada na sala de estar.

Em comunicado, o Sunshine Coast Catchers explicou que o ocorrido “não é muito frequente de acontecer, mas durante a época de reprodução, recebemos, regularmente, chamados por várias cobras em uma casa”, informa. A empresa complementa dizendo que a mudança de estação influência nessa ocorrência e, como o fim do inverno, o período de reprodução estará mais intenso. A Carpet Píton costuma ser bastante conhecida na Austrália e Indonésia e podem chegar até quatro metros de comprimento. Elas se alimentam de pequenos mamíferos e aves e estão ameaças de extinção devidos as mudanças climáticas, por isso, é normal que se dirijam para áreas povoadas para conseguirem sobreviver. A casa onde elas foram encontradas, é cercado por uma floresta tropical, que é o habitat preferido da Píton.