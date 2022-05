Na Califórnia, filhote de chihuahua leva flechada no pescoço e sobrevive

Animal foi submetido a cirurgia de emergência e não teve as artérias vitais atingidas; não há informação sobre o autor dessa maldade

Reprodução/site/riverside county department of animal services Chihuahua de quatro meses é acertado por uma flecha no pescoço e sobrevive



Um cachorro da raça Chihuahua, de quatro meses, foi atingido por uma flecha no pescoço, no sul da Califórnia, na segunda-feira, 23. A fêmea foi atendida e sobreviveu aos ferimentos. O caso foi informado por meio de um comunicado e registrado pelo Riverside County Animal Services que atendeu a um chamado de emergência feito por uma mulher que relatou ter sido acordada por um cachorro ferido “gritando”. O cão foi encaminhado para os veterinários do departamento de animais que tiraram radiografias e verificaram ser seguro retirar a flecha do local apesar da gravidade dos ferimentos. A trajetória da flecha não atingiu as artérias vitais do filhote.

A diretora dos Serviços de Animais, Erin Gettis, ficou indignado com tanta maldade. “Alguém atirar intencionalmente neste pobre filhote com uma flecha é repulsivo”, declarou. “Estamos chocados e esperamos que alguém possa nos fornecer qualquer informação sobre quem fez isso. Enquanto isso, continuaremos a tratar esse filhote e trabalharemos para encontrar um lar adequado para ele”, acrescentou. O técnico veterinário Ivan Herrera e Emily Ellisonforam foram os responsáveis pelo tratamento e recuperação do cão. “Ivan fez um trabalho incrível para salvar a vida desse cachorro”, disse Ellison. “É incrível ver o carinho dela, apesar do que aconteceu. Ela é uma cachorrinha tão doce. Não consigo imaginar por que alguém faria algo tão terrível com uma criatura tão inocente. É muito doente.”