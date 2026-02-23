Na Coreia do Sul, Janja recebe presente do grupo de k-pop BTS: ‘Amo você’

Item entregue foi uma garrafa de gim artesanal da marca Igin, desenvolvida pelo cantor sul-coreano Jin; banda tem três apresentações previstas para outubro, em SP

Guido Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo Janja recebe presente do grupo de k-pop BTS: 'Amo você'



A primeira-dama Janja recebeu um presente do cantor sul-coreano Jin, integrante do grupo de K-pop BTS, durante compromisso oficial na Coreia do Sul. O item entregue foi uma garrafa de gim artesanal da marca Igin, desenvolvida pelo próprio artista e autografada com uma dedicatória.

A entrega foi feita pelo chef e empresário sul-coreano Baek Jong-won, amigo de Jin. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele afirmou que o envio do presente ocorreu a pedido do cantor, que não pôde participar do encontro por compromissos de agenda.

Segundo o chef, Jin solicitou que a garrafa assinada fosse entregue pessoalmente à primeira-dama. Na dedicatória, lê-se: “Para Janja, de Jin, do BTS. Amo você”.

Durante a gravação, Baek destacou que acompanha as iniciativas sociais de Janja no Brasil e disse ter ficado “profundamente impressionado” com as ações voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele também ressaltou o apoio de fãs brasileiros ao artista. “No Brasil, muitas pessoas apoiam muito o BTS Jin, e sou muito grato por isso. Amamos vocês”, declarou.

Ao agradecer o presente, Janja enviou uma mensagem ao cantor e aos admiradores do grupo no país. “As fãs no Brasil estão te aguardando! Obrigada por esse presente, querido. Um beijo enorme, e a gente se vê em outubro no Brasil”, afirmou.

O Jin integra o BTS, que tem três apresentações previstas em outubro, em São Paulo.

*Com informações do Estadão Conteúdo