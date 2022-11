Na Flórida, Republicanos tiram três cadeiras dos Democratas na Câmara

Pesquisas apontam cenário parecido em outros estados dos EUA; no Senado não há informações de troca de cadeiras

EFE/EPA/ALLISON DINNER Americanos votaram nesta terça-feira para Senado, Câmara e cargos estaduais



O Partido Republicano conquistou nesta terça-feira, 08, na Flórida três cadeiras na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos até agora ocupadas pelo Partido Democrata, no que representa uma das primeiras mudanças de tendências das eleições de meio de mandato que decidirão o futuro do Congresso americano. De acordo com as projeções dos principais meios de comunicação dos EUA, três republicanos venceram em distritos da Flórida que hoje são representados por legisladores progressistas. A Câmara dos Representantes, atualmente nas mãos dos democratas, pode pender para o lado republicano se os conservadores conseguirem repetir o que foi feito na Flórida em outros estados do país, algo que a maioria das pesquisas indica ser um cenário muito provável. Para ganhar o controle da Câmara, os republicanos precisam de um ganho líquido de cinco cadeiras, ou seja, somar mais duas às conquistadas na Flórida e que nenhum de seus atuais congressistas perca para o rival democrata em seu respectivo distrito. No Senado, até agora, nenhum dos partidos conseguiu conquistar uma cadeira da legenda rival, embora, pouco mais de três horas após o fechamento dos primeiros colégios eleitorais, nenhuma das disputas mais acirradas tenha um vencedor claro. Os americanos elegem nesta terça os 435 membros da Câmara, 35 dos 100 senadores e 36 governadores, além de milhares de cargos locais e estaduais, e realizam referendos sobre questões como a legalização da maconha ou o aborto.

*Com informações da EFE