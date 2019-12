Na véspera de Natal, incêndio atinge Valparaíso e destrói mais de 100 casas

EFE O Corpo de Bombeiros de Valparaíso esvaziou a área atingida pelo incêndio e montou um cerco para impedir a entrada de moradores no povoado



Um grande incêndio atingiu nesta terça-feira (24), véspera de Natal, uma região da cidade de Valparaíso, no litoral do Chile, destruindo mais de 100 casas e deixando 90 mil pessoas sem energia.

Desde às 15h (horário local; mesmo horário em Brasília), o Corpo de Bombeiros tenta combater as chamas de dois focos de incêndio que avançaram contra o povoado de La Isla, em Valparaíso, cidade que fica 100 quilômetros a leste de Santiago.

O Escritório Nacional de Emergências (Onemi) informou que o incêndio segue ativo. Até o momento, as chamas consumiram 100 hectares e fizeram as autoridades decretar alerta vermelho na área.

O ministro da Agricultura do Chile, Antonio Walker, foi para Valparaíso para coordenar a extinção do fogo. No entanto, o trabalho está sendo dificultado pelos fortes ventos que atingem a região.

“Estamos em pleno combate. Creio que perdemos 100 casas e vamos ter que sacrificar algumas mais para fazer um bloqueio e impedir que o fogo avance”, afirmou o ministro.

O Corpo de Bombeiros de Valparaíso esvaziou a área atingida pelo incêndio e montou um cerco para impedir a entrada de moradores no povoado. Por enquanto, não há registro de vítimas.

“Esses incêndios que ocorrem nos perímetros habitados são muito difíceis de controlar. Estamos fazendo o possível”, disse Walker. Segundo a Onemi, 90 mil pessoas estavam sem energia no local, na véspera do Natal, devido ao incêndio.

Os bombeiros de Valparaíso contam com o apoio de brigadas anti-incêndio, aviões e helicópteros da Corporação Nacional Florestal (Conaf). Os Carabineiros, a polícia militarizada do Chile, também enviou homens para o local para ajudar no trabalho de extinção do fogo e ajudar os moradores da região.

A Esval, empresa responsável pelo abastecimento de água em Valparaíso, informou no Twitter que realizará um “corte solidário” do fornecimento em várias áreas da cidade para priorizar a região atingida pelo incêndio.

“Pedimos que o consumo seja responsável e solidário para permitir o máximo apoio aos trabalhos de contenção do fogo”, escreveu a companhia na rede social.

#EsvalInforma: Para apoyar las labores de bomberos en incendio de Valparaíso, hemos programado cortes de agua solidarios. @gob_margamarga @GobernacionValp pic.twitter.com/XhpwPNk7bN — Esval (@esval_chile) December 24, 2019

*Com informações da EFE