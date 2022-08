Nancy Pelosi deixa Taiwan após visita polêmica que aumentou tensão global

Antes de voltar aos Estados Unidos, presidente da Câmara americana visitará ainda a Coreia do Sul, outro país envolto em polêmicas geopolíticas

EFE/EPA/TAIWAN MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Nancy Pelosi cumprimenta o ministro de Relações Exteriores de Taiwan ao deixar o país nesta quarta-feira



A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, deixou Taiwan nesta quarta-feira, 3, após a visita que aumentou a tensão geopolítica entre seu país e a China. Uma foto divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores de Taiwan mostra o momento em que ela se despende do chefe da pasta, Joseph Wu, apertando a mão dele no Aeroporto Songshan em Taipei. Antes de voltar aos EUA, Pelosi segue primeiro em viagem para Coreia do Sul, outro território envolto em polêmicas internacionais, pela relação com a vizinha comunista, de governo ditatorial assim como a China, Coreia do Norte. A passagem de Pelosi por Taiwan evocou fortes advertências, inclusive com ação militar da China contra a visita. O governo da China continental não reconhece a independência de Taiwan e lembrou aos EUA o pacto que possuem juntos para evitar uma escalada de confrontos entre os dois países, com o compromisso de cinco nãos: não buscar uma nova Guerra Fria; não procurar mudar o sistema da China; a revitalização de suas alianças não é contra a China; não apoiar a “independência de Taiwan”; não procurar conflito com a China. Diante do grande destaque internacional que a visita de Pelosi teve. O governo chinês convocou sob urgência o embaixador americano no país, para o qual declarou toda a reprovação do ato, que representa uma retórica diplomática.

*Com informações da EFE