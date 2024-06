‘Não acredito que vai abandonar a disputa’, diz Trump sobre Biden após primeiro debate

Para o republicado, presidente dos Estados Unidos se sai melhor nas pesquisas do que qualquer um dos outros candidatos do seu partido

Apesar da performance decepcionante de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, no primeiro debate presidencial para as eleições de novembro, o ex-mandatário, e candidato republicado, Donald Trump, não acredita que o democrata vai abandonar a disputa presidencial. “Muitas pessoas estão dizendo que após a performance da noite passada, Joe Biden está saindo da disputa. Mas a verdade é que eu realmente não acredito nisso, porque ele se sai melhor nas pesquisas do que qualquer um dos democratas de quem estão falando,” disse Trump em um comício de campanha na Virgínia. O desempenho de Biden do debate gerou um alarme no partido Democrata, que, cogitou escolher outro nome para concorres à Casa Branca. Em resposta a toda essa situação, o presidente norte-americano falou, nesta sexta-feira (28) que ele não é mais tão bom em debates como era antes, porém, ele ainda sabe dizer a verdade.

O primeiro debate presidencial entre Biden e Trump, os quase certos nomes para as eleições em 5 de novembro -a confirmação só vai acontecer em agosto – aconteceu nesta quinta-feira (27), e foi acompanhado por cerca de 48 milhões de telespectadores, a menos audiência de 20 anos. No debate, Biden aparece hesitante, confuso e difícil de ser compreendido, o que gerou controvérsias sobre sua capacidade dentro do Partido Democrata. O número de telespectadores caiu 35% em relação a 2020, quando mais de 73 milhões assistiram ao primeiro debate entre Trump e Biden, e longe também do recorde de 84 milhões do confronto acalorado em 2016 entre Hillary Clinton e Trump, o vencedor das eleições.

O debate de quinta-feira trouxe várias novidades. Foi o primeiro a ocorrer tão cedo, embora até agora nenhum dos dois candidatos tenha sido nomeado oficialmente por seus respectivos partidos. Também foi a primeira vez que um canal privado de televisão organizou a discussão, em vez da neutra Comissão Presidencial de Debates, que cede o sinal às emissoras. Um segundo debate está previsto para 10 de setembro, desta vez com organização da ABC.

