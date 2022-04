‘Não desistiremos até encontrar o autor dos disparos’, diz Biden sobre tiroteio em Nova York

Presidente dos Estados Unidos afirmou que seu governo está em contato com o prefeito local, as autoridades policiais, o Departamento de Justiça e o FBI

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS - 07/10/2021 Biden alegou que o autor dos disparos realizados no metrô de Nova York encontra-se foragido



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou um pronunciamento nesta terça-feira, 12, e afirmou que o atirador que disparou contra cidadãos norte-americanos no metrô de Nova York encontra-se foragido. O comandante da Casa Branca alegou que seu governo está em contato com o prefeito Eric Adams; o comissário da polícia de Nova York, Keechant Sewell; o Departamento de Justiça; e o FBI. “Continuaremos em contato próximo com as autoridades de Nova York enquanto aprendemos mais sobre a situação nas próximas horas e dias, não vamos desistir até encontrarmos o criminoso”, afirmou o democrata, que aproveitou para agradecer aos civis que estavam no transporte público e que prestaram os primeiros socorros antes dos socorristas chegarem para salvar as vítimas. “Civis que não hesitaram em ajudar seus companheiros de viagem e tentaram protegê-los”, agradeceu o comandante.