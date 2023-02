‘Não há indícios de extraterrestres’, diz Casa Branca sobre óvnis no espaço aéreo dos EUA e Canadá

John Kirby afirmou que ainda não se sabe ao certo se os objetos não identificados tinham capacidade de vigilância, mas declarou que não podiam descartar essa hipótese

ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, fala durante uma entrevista coletiva diária na sala de imprensa James S. Brady da Casa Branca em 10 de fevereiro de 2023 em Washington, DC. Kirby anunciou que os EUA militar, seguindo a ordem do presidente Joe Biden, acaba de abater um óvni



A Casa Branca garantiu nesta segunda-feira, 13, que não há indícios de extraterrestre nos objetos voadores que foram identificas no seu espaço aéreo durante o final de semana. “Não há indícios de extraterrestres com essas derrubadas recentes, queria ter certeza de que o povo americano soubesse disso”, disse a secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre. O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, entretanto, afirmou que ainda não há muitas informações sobre os óvnis. “Não sabemos ao certo se eles tinham capacidade de vigilância, mas não podemos descartá-lo”, declarou. No domingo, 12, o Pentágono já havia informado que ainda não tem detalhes sobre os outros três objetos que foram derrubados: um na sexta-feira, 10, sobre o Alasca, outro no sábado, 11, sobre o território canadense de Yukon e o mais recente no domingo sobre o lago Huron, no norte dos EUA. Não está claro se eles têm relação com um balão chinês bem maior, derrubado por um avião de combate sobre o Atlântico dias antes. Os objetos voadores também foram vistos em outras partes do mundo, como Uruguai e a China, que acusa os norte-americanos de espionagem.