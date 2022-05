‘Não queremos que Zelensky se renda’, diz chanceler da Rússia sobre guerra

Segundo Sergey Lavrov, o Kremlin não busca uma mudança de regime na Ucrânia, mas ‘garantir a segurança da população’, que estaria ameaça pela militarização e nazificação do país

Handout / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / AFP Questionado sobre um possível fim do conflito, Lavrov disse que "os problemas começaram há anos"



O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, negou que o Kremlin busque uma mudança de regime na Ucrânia. Segundo ele, a guerra no Leste Europeu, que teve início em 24 de fevereiro, tem como objetivo “garantir a segurança da população” do país vizinho. “Não queremos que ele [o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky] se renda, queremos que ele ordene uma parada nas hostilidades. O nosso objetivo não é uma mudança de regime na Ucrânia, que é a especialidade dos Estados Unidos. Queremos garantir a segurança da população do leste, ameaçada pela militarização e nazificação deste país, e que nenhuma ameaça à Federação Russa venha da Ucrânia.”, disse ao canal italiano “Rete4”. Questionado sobre um possível fim do conflito, Lavrov disse que “os problemas começaram há anos”. O chanceler citou o ex-presidente ucraniano Petro Porosenko (2014-2019), que travou a guerra no Donbass com os pró-russos e disse que “o problema poderia ter sido resolvido” por Zelensky porque na sua campanha presidencial se declarou pacifista. “Na realidade, ele tinha todas as possibilidades, todas as cartas estavam nas suas mãos. Publicamente, ele tinha declarado, e talvez de uma forma arrogante declarou, que não teria implementado os Acordos de Minsk porque isso significaria a destruição do Estado ucraniano”, reprovou.

*Com informações da EFE