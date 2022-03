‘Não resta nada de Mariupol, apenas ruínas’, diz Zelensky

Presidente ucraniano disse em um vídeo que cidade está completamente destruída e que muitas pessoas estão sem água, comida e medicamento

UKRAINE PRESIDENCY / AFP - 01/03/2022 Presidente Voloodymyr Zelensky alegou que a Ucrânia somente irá acatar aos ultimatos russos caso seja destruída



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou por meio de um vídeo que “não resta nada de Mariupol”. Imagens de satélite mostram a cidade toda destruída após o bombardeio russo que acontece desde o fim de fevereiro na região. Segundo Zelensky, centenas de pessoas estão vivendo em situação desumana e impossibilitadas de saírem de lá, e o local está sem água, comida e medicamentos. Mariupol é fundamental para a Rússia por servir de ponte terrestre entre as forças russas na Crimeia, no sudoeste, e os territórios sob controle russo no norte e leste. Apesar dos ataques que acontecem diariamente, o líder ucraniano disse que mais de 7 mil pessoas conseguiram deixar a cidade nas últimas 24 horas e que há mais de uma semana estão tentando organizar “corredores humanitários estáveis para os moradores”, entretanto, a maior parte das tentativas foram frustradas pelas tropas russas.