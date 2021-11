Nasa adia retorno de astronautas à Lua até, pelo menos, 2025

Novo cronograma da Agência Espacial ultrapassa o prazo estipulado por Donald Trump quando ainda era presidente dos EUA

Cleber Valera/Estadão Conteúdo Nasa ainda não tem data fixa de novos astronautas na Lua



A Nasa informou nesta terça-feira, dia 9, que atrasará a recolocação de astronautas na Lua até, pelo menos, 2025. A agência tinha como objetivo fazer o primeiro pouso na Lua em meio século no ano de 2024, prazo estipulado pelo governo de Donald Trump. De acordo com o administrador da Nasa, Bill Nelson, o Congresso não forneceu dinheiro suficiente para a equipe desenvolver o sistema de aterrisagem para o programa lunar Artemis. Há boatos de que iniciativas das empresas de Jeff Bezos e Elon Musk também atrapalharam o cronograma da agência. No entanto, a Nasa tem como meta lançar o primeiro voo teste de seu foguete lunar, o Sistema de Lançamento Espacial (SLS) em fevereiro. Ninguém estará a bordo. Em 2024, a agência quer lançar o voo Artemis com tripulação para voar além da Lua, sem pousar. “O sistema de pouso humano é uma parte crucial de nosso trabalho para levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à superfície lunar, e estamos nos preparando para ir”, disse Nelson aos repórteres. “A NASA está empenhada em ajudar a restaurar a posição da América no mundo”, completou.