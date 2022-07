Nasa anuncia missão de retorno à Lua a partir de 29 de agosto

Trajeto a ser explorado pela Artemis 1 será a face oculta da Lua

A agência espacial dos Estados Unidos (Nasa) anunciou, nesta quarta-feira, 20, que a Artemis 1, primeira missão não tripulada do programa americano de retorno à Lua, vai decolar a partir de 29 de agosto. Esse será o primeiro voo de uma série de outras missões com quais os Estados Unidos pretendem voltar à Lua com uma tripulação humana. O objetivo é coletar dados e manter presença no local para planejar uma viagem ao planeta Marte. O trajeto a ser explorado pela Artemis 1 será a face oculta da Lua. A previsão é que o voo dure entre quatro a seis semanas, maior tempo que uma espaçonave tripulada já fez sem acoplar.