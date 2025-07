Nasa desvenda mistério sobre fim da água em Marte

Nova análise indica que a pulverização catódica, um fenômeno resultante da interação entre partículas elétricas e a atmosfera, foi o principal responsável pela perda de água

A NASA divulgou recentemente uma nova pesquisa que esclarece a razão pela qual Marte perdeu toda a sua água. Estudos anteriores já haviam sugerido a existência de água e formas de vida simples no planeta, mas o mistério sobre o desaparecimento desse recurso vital persistia. A nova análise indica que a pulverização catódica, um fenômeno resultante da interação entre partículas elétricas e a atmosfera, foi o principal responsável pela perda de água em Marte, um evento que ocorreu há bilhões de anos, durante um período de intensa atividade solar. De acordo com a NASA, no início da formação de Marte, o planeta perdeu seu campo magnético, o que o deixou vulnerável ao impacto de ventos e tempestades solares. Essa degradação da atmosfera fez com que a água líquida se tornasse instável na superfície, levando-a a escapar para o espaço exterior. Esse processo foi crucial para entender como o planeta vermelho se transformou ao longo do tempo.

Após uma década de investigações da missão Maven, que se dedica ao estudo de Marte, os cientistas conseguiram observar diretamente esse fenômeno. Durante a análise, foram identificadas evidências de pulverização catódica ao examinar isótopos de argônio presentes na atmosfera marciana. A equipe de pesquisa utilizou três instrumentos instalados na espaçonave Maven para realizar medições simultâneas, permitindo a criação de um novo mapa que relaciona o argônio pulverizado ao vento solar. Os dados obtidos revelaram que a pulverização catódica ocorre com uma frequência quatro vezes maior do que o que se imaginava anteriormente e que esse processo se intensifica durante tempestades solares. Os resultados dessa pesquisa foram publicados na revista Science Advances, contribuindo significativamente para o entendimento da evolução atmosférica de Marte e suas implicações para a presença de água no planeta.

