Nasa divulga primeira imagem do Universo realizada pelo telescópio James Webb

Agência espacial norte-americana, a Nasa divulgou nesta segunda-feira, 11, a primeira fotografia colorida realizada pelo telescópio espacial James Webb. A imagem foi divulgada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que afirmou tratar-se de um dia histórico para a ciência mundial. “É uma nova janela no nosso universo, é fascinante”, declarou o mandatário. De acordo com a Nasa, a fotografia conta com visão infravermelha e trata-se da mais profunda e nítida imagem do universo até o momento. “A comunidade científica em breve começará a aprender mais sobre a massa, idade, história e composição dessas galáxias, à medida que o Webb procura as primeiras galáxias do universo”, informou a Nasa.

👀 Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 11, 2022