NASA libera pela primeira vez áudio de um buraco negro; ouça

Ondas sonoras foram captadas no centro da galáxia de Perseu, a mais de 200 milhões de anos-luz da Terra, pelo observatório de raios-X Chandra

Reprodução/ NASA Som foi captado por telescópio espacial



Pela primeira vez na história, a NASA divulga um vídeo com o áudio de um buraco negro. O registro aconteceu no centro da galáxia de Perseu, a mais de 200 milhões de anos-luz da Terra. As ondas sonoras foram captadas pelo telescópio espacial observatório de raios-X Chandra. “Desde 2003, o buraco negro no centro do aglomerado tem sido associado ao som. Isso ocorre porque os astrônomos descobriram que as ondas de pressão enviadas pelo buraco negro causavam ondulações no gás quente do aglomerado que poderiam ser traduzidas em uma nota”, explicou a agência em comunicado. Para que os humanos pudessem ouvir esse som, a NASA aumentou em 57 a 58 oitavas acima do tom real. Em breve, a agência pretende lançar uma nova sonificação do buraco negro em Messier 87, estudado há décadas.