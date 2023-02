Naufrágio de barco de migrantes deixa mais de 40 mortos na Itália

Corpo de Bombeiros afirmou que mais de 200 pessoas estavam a bordo da embarcação, dentre as quais 80 foram resgatadas

REUTERS/Giuseppe Pipita Restos de um navio são vistos ao longo da praia onde corpos de suspeitos de serem refugiados foram encontrados após um naufrágio, em Cutro, costa leste da região da Calábria, Itália, neste domingo



Mais de 40 migrantes, incluindo um bebê de poucos meses, morreram em um naufrágio neste domingo, 26, na costa da Itália, perto da cidade de Crotone, na Calábria, poucos dias após a aprovação de uma polêmica lei sobre o resgate de migrantes no mar. “Até o momento, 80 pessoas foram resgatadas, algumas conseguiram chegar à costa após o naufrágio, e 43 corpos foram encontrados”, informa um comunicado divulgado pela Guarda Costeira. De acordo com as equipes de resgate, a embarcação transportava mais de 120 pessoas e bateu contra algumas rochas a alguns metros da costa. O corpo de bombeiros afirmou que mais de 200 pessoas estavam a bordo. Nas imagens divulgadas pela polícia italiana é possível observar pedaços de madeira espalhados na praia, para onde se dirigiram as equipes de emergência, enquanto os resgatados aguardavam a transferência para um centro de acolhimento.

A primeira-ministra Giorgia Meloni, líder do partido de extrema-direita Fratelli d’Italia, expressou “profunda dor” em um comunicado e afirmou que é “criminoso enviar ao mar uma embarcação de apenas 20 metros com 200 pessoas a bordo e com uma previsão do tempo rui (…) O governo está comprometido a impedir as saídas e este tipo de tragédia. E continuará a fazer isto ao exigir, antes de qualquer coisa, uma colaboração maior dos Estados de saída e de origem”, disse. O presidente da região calabresa, Roberto Occhiuto, divulgou uma nota na qual lamentou a situação: “Dezenas e dezenas de mortos afogados, incluindo crianças, muitos desaparecidos. Calábria está de luto com esta tragédia terrível”. O naufrágio aconteceu poucos dias após a aprovação no Parlamento italiano de novas e polêmicas regras para o resgate de migrantes, apoiadas pelo governo dominado pela extrema-direita.

*Com informações da AFP