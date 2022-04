Naufrágio de barco de migrantes deixa pelo menos seis mortos na costa do Líbano

Número de óbitos é apontado como provisório até os próximos levantamentos das autoridades locais

Foto de Ibrahim Chalhoub/AFP Crianças choram na entrada do necrotério de um hospital em Trípoli, onde são mantidos os cadáveres de pessoas que morreram quando o barco virou na costa da cidade do norte do Líbano



Seis pessoas morreram, incluindo uma menina, no naufrágio de um barco que transportava cerca de 60 migrantes na costa do Líbano no último sábado, 23. A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Informação Libanesa (ANI) neste domingo, 24. Em balanço anterior, a ANI havia registrado nove óbitos. A Marinha libanesa recuperou cinco corpos de imigrantes neste domingo, depois de encontrar o corpo de uma menina no sábado. O número de vítimas permanece provisório até novos levantamentos. As autoridades também anunciaram o resgate de quase 50 migrantes dos 60 transportados no barco que naufragou. Até este momento, a nacionalidade dos migrantes não foi informada.

*Com informações da AFP