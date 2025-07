Naufrágio de barco turístico no Vietnã deixa pelo menos 34 mortos

Wonder Sea levou 48 passageiros e cinco tripulantes quando virou após ser atingido por uma forte chuva repentina durante um passeio pela baía

Pelo menos 34 pessoas morreram e as compras estão desaparecidas após o naufrágio de um barco turístico com mais de 50 pessoas a bordo na baía de Ha Long, no Vietnã, neste sábado (19), informamos meios de comunicação estatais. O Wonder Sea levou 48 passageiros e cinco tripulantes quando virou após ser atingido por uma forte chuva repentina durante um passeio pela baía, cenário como Patrimônio Mundial da Unesco, segundo o site de notícias Dan Tri. “A guarda de fronteira resgatou 11 pessoas e encontrou 34 corpos”, relatou o site VNExpress. Segundo o site, a maioria dos viajantes eram famílias da capital, Hanói, e havia mais de 20 crianças. “Respirei fundo, nadei por uma passagem estreita, mergulhei e depois nadei para a superfície. Gritei por socorro e soldados em um barco me resgataram”, contou um menino de dez anos ao VietnamNet.

As buscas continuam ao longo da noite para localizar os desaparecidos. O primeiro-ministro, Pham Minh Chinh, expressou condolências às famílias das vítimas e determinou que os ministérios da Defesa e da Segurança Pública realizassem com urgência as operações de busca e resgate. As autoridades também “investigarão e esclarecerão as causas do incidente, e tomarão as medidas cabíveis diante das infrações cometidas”, segunda nota divulgada no site oficial do governo. Tran Trong Hung, morador da região da baía de Ha Long, relatou à AFP que “o céu escureceu por volta das 14h” e que caiu “granizo do tamanho de dedos dos pés, acompanhado de chuva torrencial, trovões e relâmpagos”.

As fortes chuvas também atingiram neste sábado o norte de Hanói e as províncias de Thai Nguyen e Bac Ninh. A Baía de Ha Long é um dos destinos turísticos mais populares do Vietnã, atraindo milhões de visitantes todos os anos por suas águas esverdeadas e ilhas de calcário cobertas pela floresta tropical. No ano passado, 30 embarcações naufragaram na província costeira de Quang Ninh, que abriga a baía, após a passagem do tufão Yagi.

