Naufrágio de pesqueiro espanhol no Canadá causa pelo menos dez mortes

Clima dificulta buscas, com ondas de até quatro metros e visibilidade baixa no local

Salvador Sas / EFE Familiares de vítimas de naufrágio na Espanha lamentam mortes e aguardam notícias



Pelo menos 10 pessoas morreram e 11 estão desaparecidas após o naufrágio de um barco de pesca da Espanha na noite de segunda, 14, em frente à costa canadense. Brian Owens, do Centro de Coordenação de Resgate canadense, afirmou que as buscas continuam apesar do mau tempo na área em frente a Terranova, uma ilha da costa nordeste do Canadá onde o barco “Villa de Pitanxo”, originário da região espanhola da Galícia, afundou. Quando a embarcação naufragou, levava 24 pessoas: 16 espanhóis, cinco peruanos e três ganeses.

Especialistas enviados à Terranova nesta terça mantinham as esperanças de encontrar mais sobreviventes deste barco do porto de Marín, na Galícia, região atlântica do noroeste da Espanha. “O fato de termos encontrado três sobreviventes em um bote salva-vidas nos dá esperança de que outros tenham podido colocar seus trajes de sobrevivência, subir nos botes salva-vidas e sair do barco”, disse Owens. Os sobreviventes, cujas nacionalidades não foram informadas, foram encontrados em um bote e estavam prestes a ser levados a um hospital, acrescentou.

Os serviços de resgate canadenses dispuseram de um helicóptero, um avião militar, um barco da Guarda Costeira e vários botes para a busca. “O clima neste momento está complicando nossas buscas. As ondas têm cerca de quatro metros de altura e a visibilidade diminui aproximadamente um quarto de milha náutica”, explicou Owens. No entanto, as buscas vão “continuar independentemente do clima”, garantiu. As causas do naufrágio ainda são desconhecidas.

*Com informações da AFP