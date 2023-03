Naufrágio deixa ao menos cinco migrantes mortos no Mar Egeu

No total, 31 pessoas estavam a bordo do bote inflável; 11 passageiros já foram resgatados e outros cinco chegaram à ilha grega de Farmakonisi

REUTERS/Gonzalo Fuentes Acidente aconteceu perto da cidade de Didim, na província turca de Aydin



Um naufrágio ocorrido neste sábado, 11, no Mar Egeu, próximo à costa do sudoeste da Turquia, deixou cinco migrantes mortos. As informações são da Guarda Costeira turca. No total, 31 pessoas estavam a bordo do bote inflável no momento da sua partida. “Onze migrantes em situação irregular (10 adultos, uma criança) foram resgatados (…) e encontramos os cadáveres de cinco migrantes sem documentos”, afirmou em comunicado. Outras cinco pessoas conseguiram chegar à ilha grega de Farmakonisi, que fica a 10 km da costa turca. O acidente aconteceu perto da cidade de Didim, na província turca de Aydin. Em vídeo divulgado pela Guarda Costeira é possível ver alguns imigrantes a bordo de um bote inflável balançando os braços no mar agitado. Desde 2014, 2.269 pessoas morreram afogadas no Mediterrâneo oriental, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

*Com Agence France-Presse