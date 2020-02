Navio atracado no Japão já tem 61 casos de coronavírus

EFE/ Franck Robichon Passageiro em uma das cabines do Diamond Princess



O número de casos de coronavírus a bordo do navio japonês Diamond Princess, que está atracado no porto de Yokohama em quarentena, subiu para 61 nesta quinta-feira. O total de infectados pela doença no país chegou a 86. Segundo Katsunobu Kato, ministro da Saúde japonês, 21 dos últimos 41 casos descobertos são japoneses.

Os 20 casos confirmados no início da semana foram encaminhados para centros médicos em Tóquio e regiões próximas para tratamento. As cerca de 3,7 mil pessoas que estão no navio continuam sendo monitoradas. O navio está sob quarentena desde segunda-feira, e deve permanecer assim por duas semanas.

Nesta quinta-feira, 6, o governo japonês não autorizou a entrada de um outro cruzeiro, o Westerdam, vindo de Hong Kong, após a confirmação de um caso da doença. Ele zarpou no sábado, 1, atracou em um porto de Taiwan e seguiu viagem rumo ao Japão.

Repatriamento

O porta-voz Japonês, Yoshihide Suga, anunciou que repatriou mais 198 japoneses de Wuhan, província de Hubei, na China. Ao todo, desde o início do surto da doença 763 cidadãos do país já retornaram com auxílio do governo.

* Com Agência Brasil.