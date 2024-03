Ponte desaba em Baltimore após colisão com navio e deixa desaparecidos

Estima-se que 20 pessoas caíram no rio Patapsco; segundo os bombeiros, apenas duas foram resgatadas

JIM LO SCALZO/EFE A ponte Francis Scott Key parcialmente danificada após um navio de carga colidir com ela em Baltimore, Maryland.



Uma tragédia ocorreu em Baltimore, nos Estados Unidos, na madrugada desta terça-feira (26). Uma das principais pontes da cidade, a Francis Scott Key, desabou após um navio porta-contêineres colidir com ela. O impacto fez com que a estrutura cedesse em vários pontos, resultando na queda de vários veículos. O navio de carga DALI, com bandeira de Cingapura, estava viajando de Baltimore para Colombo, no Sri Lanka. A empresa que opera a embarcação afirmou que ninguém ficou ferido entre os integrantes da tripulação. Devido à gravidade da situação, todas as pistas da I-695 Key Bridge foram fechadas em ambas as direções. As equipes de emergência se mobilizaram para atuar no resgate das vítimas e na avaliação dos danos causados pela queda da ponte. Pelo menos 20 pessoas teriam caído no rio Patapsco. Duas foram resgatadas até o momento, segundo informações dos bombeiros.

A colisão e o subsequente desabamento causaram comoção e preocupação na cidade de Baltimore. A busca pelas pessoas desaparecidas mobilizou não apenas equipes de resgate, mas também a comunidade local, que aguardava por informações sobre o desfecho dessa trágica ocorrência. Ainda não havia informações precisas sobre as causas do acidente, mas as autoridades locais prometeram uma investigação detalhada para esclarecer os fatos e prevenir novos incidentes desse tipo. Inaugurada em 1977, a via tem quase 3 quilômetros de extensão, conta com uma ponte levadiça e fica próxima ao porto de cidade.

Veja o vídeo do momento do desabamento

#baltimorebridge

A ponte Francis Scott Key de Baltimore, Maryland, caiu após um barco chocar contra ela. O barco afundou após o acidente. pic.twitter.com/pJM0kqdgpx — Mina (@Mina696645851) March 26, 2024

