Navio que transportava diesel naufraga em Galápagos, no mar do Equador

Petroleira estatal Petroecuador não especificou a quantidade de combustível que a embarcação transportava nem quanto foi derramado

Rodrigo Buendia/AFP - 15/01/2022 Vista aérea de Puerto Ayora, na Ilha de Santa Cruz, em Galápagos



Um navio que transportava diesel naufragou neste sábado, 23, nas ilhas Galápagos, Patrimônio da Humanidade no Pacífico do Equador, levando à ativação de um plano de contingência diante de uma possível emergência, informaram as autoridades. “A embarcação Albatroz, de propriedade privada, naufragou na ilha de Santa Cruz, Puerto Ayora (capital), transportando diesel”, disse a petroleira estatal Petroecuador em comunicado, sem especificar a quantidade de combustível que o navio transportava nem quanto foi derramado.

*Com informações da AFP