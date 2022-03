Negociações com Ucrânia não são ‘substanciais’, afirma Kremlin

Declaração foi dada nesta terça pelo porta-voz do governo da Rússia, Dmitri Peskov, que ainda afirmou que gostaria de mais agilidade para decisões entre as nações

ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / AFP Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin



Nesta terça-feira, 22, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, aifmrou que as negociações de paz em curso com a Ucrânia deveriam ser mais “substanciais”. “Está em curso um certo processo, mas gostaríamos que fosse mais enérgico, mais substancial”, disse ele. Apesar da declaração, Peskov não deu mais detalhes sobre o que vem sendo discutido nas conversas entre os países e porque a Rússia considera frágil o diálogo tido até o momento. Para Peskov, “atualmente tornar públicas [as discussões e seus detalhes] apenas prejudica o processo de negociações, que já é mais lento e menos substancial do que gostaríamos”.

Na última segunda, 21, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou estar disposto a conversar com o seu correlato russo, Vladimir Putin, sobre um “compromisso” para a região do Donbas, no leste da Ucrânia, e sobre a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, para acabar com a ofensiva iniciada há quase um mês, em 24 de fevereiro. Entretanto, Zelensky ressaltou que um acordo do tipo exigirá um referendo para que os ucranianos aprovem ou rejeitem a medida.

*Com informações da AFP