Negociações entre Rússia e Ucrânia devem continuar por videoconferência, afirma Kremlin

Países discutem questões militares, políticas e humanitárias e avançaram em direção a um acordo nos últimos dias, mas os bombardeios estão mantidos

Yuri KADOBNOV / AFP Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia



As negociações de paz entre Rússia e Ucrânia vão continuar por videoconferência, afirmou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, nesta quinta-feira, 17. Segundo ela, os países estão discutindo questões militares, políticas e humanitárias. “As exigências da Rússia são extremamente simples e compreensíveis, derivam dos objetivos e tarefas da ‘operação militar especial'(sic)”, disse Zakharova. “Quanto mais rápido os representantes do regime de Kiev entenderem isso, mais rápido a operação ‘especial terminará’ (sic)”. A Rússia vem chamando a guerra que deu início no dia 24 de fevereiro de “operação especial militar” para “desnazificação” da Ucrânia.

Após três semanas de conflito, Rússia e Ucrânia avançaram nas negociações na última quarta-feira, 16, e discutem termos para um cessar-fogo. A informação foi divulgada por uma reportagem do Financial Times. De acordo com o jornal britânico, os negociadores dos dois países, inclusive, já elaboraram uma minuta de acordo com 15 pontos, incluindo a retirada das tropas russas do território ucranianos, a adoção de um posicionamento de neutralidade por Kiev em relação à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e limites para a atuação de suas Forças Armadas. A informação vem à tona após três dias de intensas negociações entre os governos de Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.