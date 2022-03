Negociador russo afirma que nova rodada de conversa com a Ucrânia foi adiada para quinta-feira

Exército do país está garantindo um corredor de segurança para a delegação ucraniana, que já está a caminho de Belarus

Handout / UKRAINE EMERGENCY MINISTRY PRESS SERVICE / AFP Bombardeio no centro de Kharkiv deixou pelo menos 10 mortos, segundo o Ministério do Interior da Ucrânia



O negociador russo Vladimir Medinsky afirmou que o país espera iniciar a próxima rodada de negociações com autoridades da Ucrânia na manhã desta quinta-feira, 3. Segundo agências de notícias russas, o Exército do país está garantindo um corredor de segurança para a delegação ucraniana. A reunião estava agendada para esta quarta-feira em Belarus, mas foi adiada. O governo da Ucrânia informou que a delegação já está a caminho para o encontro, que deve ocorrer na fronteira entre Belarus e Polônia. Mais cedo, o porta-voz da presidência ucraniana, Sergii Nykyforov, informou que o país está pronto para iniciar as negociações de paz e negou que Volodymyr Zelensky tenha recusado a proposta russa de discutir um cessar-fogo. “Durante essas horas, as partes se consultam sobre o local e a hora do processo de negociação. Quanto mais cedo as negociações começarem, maiores serão as chances de retomar a vida normal”, disse.

*Com informações da AFP