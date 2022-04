Negociar com Putin é como negociar com um crocodilo, diz Boris Johnson

Primeiro-ministro britânico afirmou que o russo é pouco confiável e quer lançar outra ofensiva contra Kiev

EFE/EPA/NEIL HALL / POOL Primeiro-ministro britânico Boris Johnson



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que negociar com o presidente russo, Vladimir Putin, é como negociar com um crocodilo. Ele fez as declarações ao comentar a guerra com a Ucrânia. “Como você pode negociar com um crocodilo quando ele está com sua perna na mandíbula?”, disse Johnson a repórteres durante voo para a Índia, onde fará uma visita de dois dias. “É muito difícil ver como os ucranianos podem negociar com Putin agora, dada sua manifesta falta de boa fé”, acrescentou. O premiê britânico disse ainda que o russo é pouco confiável, quer tomar mais território ucraniano e poderia lançar outra ofensiva à capital do país, Kiev.

*Com informações da Reuters