Nepal recaptura mais de 200 dos milhares de presos que fugiram das prisões em meio aos protestos

Patrulhas de fronteira da Índia afirmaram que prenderam dezenas de fugitivos que tentavam entrar no país e os entregaram às autoridades nepalesas

  • Por Jovem Pan
  • 11/09/2025 16h48 - Atualizado em 11/09/2025 17h17
Photo by Pedro Pardo / AFP) nepal Militares patrulham uma rua durante toque de recolher imposto para restaurar a lei e a ordem em Katmandu

Autoridades do Nepal recapturaram até esta quinta-feira (11) mais de 200 dos 13.500  detentos que escaparam das prisões está sem As manifestações contra a corrupção e a decisão do governo de bloquear as redes sociais começaram na segunda-feira em Katmandu e outras cidades. O primeiro-ministro, KP Sharma Oli, anunciou sua renúncia na terça-feira, um dia marcado por distúrbios nos quais manifestantes incendiaram a sede do Parlamento, edifícios estatais, um shopping center e um hotel Hilton.

O Exército informou nesta quinta-feira que já capturou 192 dos presos que fugiram da penitenciária de Rajbiraj, no sudeste. Em outra prisão em Ramechhap, a leste de Katmandu, ocorreram confrontos e o Exército nepalês “abriu fogo, ferindo 12 prisioneiros e matando dois”, acrescentaram os militares.

As patrulhas de fronteira da Índia afirmaram que prenderam dezenas de fugitivos que tentavam entrar no país e os entregaram às autoridades nepalesas. Prendemos e entregamos pelo menos 60 detentos que haviam escapado de várias penitenciárias nepalesas”, declarou um funcionário da patrulha de fronteira da Índia, sob anonimato.

