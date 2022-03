Nestlé interromperá a distribuição de produtos ‘não essenciais’ na Rússia

Multinacional havia interrompido apenas as importações e exportações para o território russo; medida é inédita para a empresa, que mantém operações em outras áreas de guerra

REUTERS/Yuya Shino Nestlê anuncia interrupção na distribuição de produtos considerados 'não essenciais' na Rússia



A Nestlé anunciou nesta quarta-feira, 23, que irá interromper a comercialização de parte de seus produtos ‘não essenciais’ para a Rússia, em decorrência do conflito armado com a Ucrânia. Segundo a multinacional, a ação terá impacto na “grande maioria do volume e das vendas” em solo russo, visto que a empresa faturou quase R$ 10 bilhões em vendas na região. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky havia pressionado a Nestlé por não cumprir seu slogan “comida boa, vida boa”. Dmytro Ivanovych Kuleba, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, seguiu a mesma linha de raciocínio e alegou que a “Nestlé permite que a guerra de agressão da Rússia na Europa continue” ao “se recusar a interromper as atividades comerciais na Rússia”. Após as críticas, a empresa divulgou um comunicado em que presta solidariedade ao povo ucraniano e aos “5.800 funcionários presentes no país”. Anteriormente, a gigante alimentícia havia interrompido apenas a importação e exportação de produtos para os cidadãos russos. A decisão é inédita para a empresa, já que não houve interrupções nos fornecimentos de produtos em outras áreas de guerras pelo mundo.