Netanyahu anuncia o fechamento da rede Al Jazeera em Israel

Em abril, o parlamento israelense aprovou uma lei que autoriza o fechamento de redes de notícias estrangeiras consideradas uma ameaça à segurança nacional

AHMAD GHARABLI/AFP O premier decidiu encerrar o canal de notícias devido à cobertura do conflito em Gaza



A transmissão televisiva da Al-Jazeera em Israel foi interrompida neste domingo (5), após a decisão do governo de “fechar” o canal do Catar no país e apreender o seu equipamento.”O governo por mim liderado decidiu por unanimidade: o canal de incitação al-Jazeera será fechado em Israel”, escreveu o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, no “X” (antigo Twitter). O premier decidiu encerrar o canal de notícias devido à cobertura do conflito em Gaza. Segundo ele, a decisão foi unânime. Os canais árabe e inglês da Al-Jazeera exibem uma mensagem sobre fundo preto que diz: “De acordo com a decisão do governo, a transmissão do canal Al-Jazeera foi suspensa em Israel”.

Veja a publicação:

הממשלה בראשותי החליטה פה אחד: ערוץ ההסתה אל ג׳זירה ייסגר בישראל. תודה לשר @shlomo_karhi — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 5, 2024

Netanyahu autorizou o ministro das comunicações de Israel, Shlomo Karhi, a ordenar o encerramento das atividades do canal de notícias no país, fechando seus escritórios, além de limitar o acesso dos israelenses ao site de notícias da rede, sendo possível utilizar através da rede móvel israelense. Após o anúncio, que já era esperado, o chefe da al-Jazeera responsável por Israel e territórios palestinos classificou a medida do governo como “perigosa e política”, e disse que a equipe jurídica da rede, a maior em árabe do mundo, está preparando uma defesa.

*Com informações da AFP