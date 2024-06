Netanyahu diz estar comprometido com a trégua, mas Hamas o acusa de prolongar negociações

Declarações foram feitas em rara entrevista a um portal israelense, quando primeiro-ministro alegou que está ‘preparado para um acordo parcial’ para conseguir a devolução de parte dos reféns

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira (24) que está comprometido com a proposta de trégua anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enquanto o Hamas o acusa de prolongar as negociações para ganhar tempo e continuar a guerra na Faixa de Gaza. “Estamos comprometidos com a proposta israelense acolhida pelo presidente Biden. Nossa posição não mudou”, disse o premiê durante um discurso no Knesset (parlamento israelense). Essas declarações foram feitas depois que o próprio Netanyahu garantiu na noite passada, em uma rara entrevista a um portal israelense, que está “preparado para um acordo parcial” com o Hamas para conseguir a devolução de parte dos reféns, mas que não encerrará a guerra até que o grupo islâmico seja destruído. “Somos obrigados a continuar lutando depois de uma pausa para alcançar nosso objetivo de destruir o Hamas”, defendeu o político no programa “Os Patriotas”, do “Canal 14” israelense, em sua primeira entrevista a um veículo de comunicação do país desde 7 de outubro. Em mensagem nesta segunda-feira em resposta à entrevista, o Hamas acusou Netanyahu de mentir para as famílias dos reféns israelenses. “Ele não se importa com a vida de seus filhos”, disse Izzat al-Rishq, membro do escritório político do grupo islâmico. O movimento palestino insistiu em sua disposição de negociar um acordo de libertação de reféns que inclua o fim dos combates na Faixa de Gaza e a retirada total das tropas israelenses, e disse que a bola agora está com as autoridades israelenses. Em seu discurso nesta segunda-feira, o líder israelense insistiu que seu compromisso com o plano de trégua não exclui o fato de que a guerra não terminará até que o Hamas seja totalmente destruído.

*Com informações da EFE

Publicado por Tamyres Sbrile