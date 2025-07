Netanyahu e Trump endurecem contra Hamas após fracasso em Doha por trégua: ‘Não querem acordo, querem morrer’

Após o enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, deixar a mesa de negociação, grupo terrorista disse que americanos ‘distorcem a realidade’ e ‘estão alinhadas à posição israelense’

O grupo terrorista palestino Hamas criticou duramente o enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, após declarações do diplomata responsabilizando a organização pelo fracasso nas negociações indiretas com Israel para um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Segundo Basem Naim, dirigente do comitê político do Hamas, as falas de Witkoff “distorcem a realidade” e “estão alinhadas à posição israelense”.

A reação do Hamas veio após Witkoff anunciar, na quinta-feira (24), o retorno da delegação americana de Doha, no Catar, local das negociações. Segundo o diplomata, a decisão foi tomada diante da “falta de vontade” do grupo terrorista em avançar nas tratativas. Ele classificou a postura do grupo como “egoísta”. Nesta sexta-feira (25), o presidente dos EUA, Donald Trump, reforçou a crítica ao afirmar que o Hamas “não quer alcançar um acordo”.

Também nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou as críticas. “O Hamas realmente não queria chegar a um acordo. Acho que eles querem morrer. Foi uma pena”, afirmou a repórteres antes de embarcar para a Escócia. Segundo Trump, o grupo não quis negociar porque teme as consequências após a libertação dos últimos reféns: “Eles sabem o que acontece depois que recuperamos os últimos reféns. E é basicamente por isso que não quiseram chegar a um acordo.”

Do lado israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu endossou as declarações americanas e acusou o Hamas de ser o principal obstáculo para um acordo. “Agora estamos considerando opções alternativas para trazer nossos reféns para casa, acabar com o regime terrorista do Hamas e garantir uma paz duradoura para Israel e nossa região”, disse em comunicado. As negociações por um cessar-fogo estão paralisadas desde a rodada mais recente realizada em Doha, no Catar, e ainda não há previsão para uma retomada do diálogo.

Em resposta às acusações, o Hamas divulgou nota afirmando estar “surpreso” com as declarações americanas e reafirmou seu compromisso com o avanço das negociações. O grupo disse continuar disposto a buscar um acordo de cessar-fogo permanente e trabalhar para superar os obstáculos no diálogo com mediação internacional.

