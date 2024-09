Netanyahu estende a mão à Arábia Saudita para ‘uma paz que seria uma bênção’

Possível aliança, a qual já se juntaram os países dos chamados ‘Acordos de Abraão’, tem, segundo premiê israelense, o Irã como inimigo principal

EFE/EPA/CHRISTOPHE ENA / POOL MAXPPP 'Tal paz seria um marco histórico, traria a reconciliação entre árabes e Israel, islã e judaísmo', disse primeiro-ministro



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não fez nenhuma menção a um possível cessar-fogo na Faixa de Gaza ou no Líbano, mas estendeu a mão para a Arábia Saudita nesta sexta-feira (27), em seu discurso na Assembleia Geral da ONU. “Que bênçãos a paz com a Arábia Saudita poderia trazer. Tal paz seria um marco histórico, traria a reconciliação entre árabes e Israel, islã e judaísmo, Meca e Jerusalém”, disse o premiê, detalhando que os frutos de tal acordo se refletiriam imediatamente na economia, na segurança, no turismo, na agricultura, na água e até mesmo na inteligência artificial.

Essa possível aliança, à qual já se juntaram os países dos chamados “Acordos de Abraão” – Emirados Árabes, Marrocos, Bahrein – e anteriormente Egito e Jordânia, todos signatários de tratados que reconhecem Israel, tem, segundo Netanyahu, um inimigo principal: o Irã, que, por meio de suas “delegações” na Síria, no Iêmen e no Líbano, se opõe a qualquer reconciliação.

*Com informações da EFE

