Netanyahu se desculpa por falhas de segurança durante conflito com o Hamas

Primeiro-ministro de Israel foi criticado por se recusar a admitir que tinha alguma responsabilidade pelo ataque terrorista do grupo palestino

EFE/EPA/GALI TIBBON 'As coisas que disse após a coletiva de imprensa não deveriam ter sido ditas e peço desculpa por isso', escreveu Netanyahu em uma rede social



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emitiu um pedido de desculpas neste domingo, 29, após afirmar que as forças de inteligência de Israel deveriam assumir a responsabilidade pelas falhas de segurança ocorridas durante o conflito com o Hamas. No dia 7 de outubro, terroristas do grupo conseguiram cruzar as fronteiras entre Israel e a Faixa de Gaza em diversos pontos, resultando na morte de 1.400 pessoas e no início de uma guerra no Oriente Médio. A declaração de Netanyahu foi feita na plataforma X (antigo Twitter), depois que o premiê se recusou a admitir explicitamente que tinha alguma responsabilidade pelo ocorrido no início do mês, durante uma entrevista coletiva. Ele apenas afirmou que todos deveriam dar respostas públicas, incluindo ele mesmo. No entanto, após receber críticas tanto de opositores quanto de membros de sua coalizão, Netanyahu se retratou em outra publicação na plataforma X. Ele admitiu ter cometido um erro e pediu desculpas por suas declarações anteriores. Além disso, o primeiro-ministro reforçou seu total apoio aos chefes de segurança e aos soldados do exército israelense. “Eu estava errado. As coisas que disse após a coletiva de imprensa não deveriam ter sido ditas e peço desculpa por isso. Dou total apoio a todos os chefes das forças de segurança. Estou fortalecendo o Chefe do Estado-Maior e os comandantes e soldados das FDI que estão na frente e lutando pela casa. Juntos, vamos ganhar”, escreveu.

As críticas à postagem de Netanyahu foram intensas por parte de seus opositores. Benny Gantz, um dos principais opositores do primeiro-ministro, afirmou que a liderança precisa se comportar de forma responsável durante um conflito e fortalecer o exército para que ele possa cumprir suas missões. Já Yair Lapid, líder da oposição, acusou Netanyahu de tentar colocar a culpa no exército em vez de apoiá-lo, enfraquecendo assim as forças de Israel durante o conflito. Enquanto isso, o exército israelense aumentou o número de tropas na Faixa de Gaza, intensificando as incursões terrestres no enclave palestino. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, informou que as operações terrestres estão sendo ampliadas e que todas as medidas estão sendo tomadas para proteger as forças israelenses e alcançar os objetivos da guerra. Além disso, Hagari destacou que Israel também realizou ataques contra alvos do Hezbollah na fronteira com o Líbano, afirmando que o país irá neutralizar todas as ameaças que surgirem. A situação continua tensa na região, com a comunidade internacional acompanhando de perto os desdobramentos do conflito.