Nicarágua ordena fechamento de sedes diplomáticas do Vaticano em seu território

Decisão de Daniel Ortega acontece após papa criticar o seu governo e chamá-lo de desequilibrado

INTI OCON / AFP Fiéis católicos da Nicarágua seguram uma imagem do Papa Francisco, durante uma missa ao ar livre, para exigir o fim da violência em seu país, em frente à Catedral Metropolitana de Manágua



A Nicarágua fez um pediu na noite de domingo, 12, o fechamento das sedes diplomáticas do Vaticano em seu país, informou uma fonte, acrescentando que ainda não houve ruptura diplomática, apesar da declaração do governo de estar estudando dar fim aos laços após as falas do papa sobre Daniel Ortega. O pedido foi pelo fechamento tanto da nunciatura, a representação vaticana no país, como da embaixada da Nicarágua junto à Santa Sé, especificaram. A decisão de Ortega teria ocorrido após a publicação na sexta-feira de uma entrevista no portal argentino “Infobae” na qual o papa qualificou o regime do nicaraguense como uma “ditadura grosseira”, um mês após a condenação de Rolando Álvarez, bispo da diocese de Matagalpa a 26 anos e quatro meses de prisão. “É uma coisa que está fora do que estamos vivendo, é como se fosse trazer a ditadura comunista de 1917 ou a ditadura hitlerista de 1935… São uma espécie de ditaduras grosseiras”, disse Francisco na entrevista. A Nicarágua não tem embaixador junto à Santa Sé desde 21 de setembro de 2021, quando Ortega cancelou a nomeação de Elliette Ortega Sotomayor, e tem apenas uma ministra conselheira. Em 21 de fevereiro, o presidente da Nicarágua qualificou a Igreja como uma “máfia” e a acusou de ser antidemocrática por não permitir que os católicos elegessem o papa, cardeais, bispos e padres por voto direto.

*Com informações da EFE