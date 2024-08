Nicolás Maduro anuncia mudanças no Ministério do Petróleo e do Interior

A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, assumirá, paralelamente, o comando do estratégico Ministério do Petróleo, enquanto Diosdado Cabello, deputado de linha-dura, voltará ao cargo de ministro do Interior

A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, assumirá, paralelamente, o comando do estratégico Ministério do Petróleo, informou o presidente Nicolás Maduro, ao anunciar mudanças em seu gabinete. Rodríguez foi ratificada na vice-presidência, cargo que assumiu em 2018 e a coloca como primeira na linha de sucessão. Diosdado Cabello, deputado de linha-dura, voltará ao cargo de ministro do Interior vinte e dois anos depois de ocupá-lo durante o governo do falecido presidente Hugo Chávez.

Maduro anunciou “uma renovação de metade do gabinete executivo” para “as mudanças necessárias de diferentes ministérios para acoplar a força do governo popular, revolucionário e socialista da Venezuela e dar a ordem de que esta etapa foi aberta com a vitória em 28 de julho”. “Decidi incorporar no governo (…) como novo ministro do Poder Popular do Interior, Justiça e Paz (…) o capitão bolivariano Diosdado Cabello”, acrescentou Maduro.

O governante de esquerda foi proclamado reeleito para um terceiro mandato de seis anos em meio a denúncias de fraude da oposição, que afirma ter provas de sua vitória. No entanto, o resultado do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) foi confirmado pelo Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), ambos organismos acusados de servir ao chavismo.

Maduro disse ter ratificado Rodríguez “para que siga no timão à frente do governo revolucionário, acelerando com sua mão biônica as mudanças e transformações”. E assume o ministério do Petróleo “como conhecedora deste tema”, assinalou. Rodríguez entregará o ministério das Finanças, que também chefiava, para Anabel Pereira Fernández.

A presidência da estatal Petróleos da Venezuela (PDVSA), que estava nas mãos do ministro do Petróleo em fim de mandato, Pedro Tellechea, passará ao seu hoje vice-presidente, Héctor Obregón. Tellechea foi nomeado ministro da Indústria. Maduro também ratificou seu ministro da Defesa, Vladimir Padrino, no cargo desde 2014.

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira